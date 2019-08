Joao Miguel Leandro

directeur général

01/09/2019

Parcours professionnel :

La financière du groupe Renault change de mains. A compter du 1er septembre, Joao Miguel Leandro est le nouveau directeur général de RCI Bank and Services en remplacement de Bruno Kintzinger qui a fait valoir ses droits à la retraite. Suite à cette nomination, il reporte à Clotilde Delbos, directrice financière du groupe Renault et président du conseil d’administration de la société, et entre parallèlement au comité de direction du constructeur tricolore. Âgé de 47 ans, Joao Miguel Leandro est titulaire d’un MBA de Harvard Business School et possède une solide expérience du milieu financier. Après avoir débuté chez Procter & Gamble, il évolue pendant 4 ans au sein de Banco Mello Investimentos, contribuant notamment puis, après des expériences en cabinet de conseil, chez Banco Mais, groupe spécialisé dans le financement automobile. Depuis 2010, il évoluait dans le groupe Crédit Agricole Consumer Finance.