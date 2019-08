Arnaud Couturon

responsable presse et promotion des ventes

29/08/2019

Parcours professionnel :

Arnaud Couturon est le nouveau responsable presse et promotion des ventes de Lexus France. Il succède à Alexandra Catelin qui, après 11 ans au sein de la direction de la communication de Toyota France dont 2 ans en tant qu’attachée de presse de Lexus, poursuit sa carrière au sein de la marque premium en tant que chargée de promotion des ventes. Arnaud Couturon évolue depuis 1989 dans le groupe, année au cours de laquelle il rejoint les équipes de la SIDAT (Société d’Importation des Automobiles Toyota) en tant qu’attaché de presse. Dix ans plus tard, il est nommé responsable promotion des ventes au sein du service publicité et promotion des ventes. Quelques temps plus tard, il se voit également confier la responsabilité des partenariats et met en place pour la France l'accord avec les Jeux Olympiques et Paralympiques.