Vincent Muyllaert

directeur général

02/09/2019

Parcours professionnel :

Vincent Muyllaert, directeur des opérations d’Alphabet France depuis 2011, rejoint Macadam France en qualité de directeur général. Sa mission consistera à renforcer la position de leader de l’entreprise sur le marché de l’inspection de véhicules dans l’Hexagone – Macadam France effectue plus de 250 000 inspections par an – en développant notamment des services additionnels dans les domaines du changement de conducteur ou de la vente de voitures. Il succède dans ses nouvelles fonctions à Bertrand Durand, en poste depuis 7 ans, qui est promu chief officer operation de Macadam Europe. Outre l’implémentation des meilleures pratiques françaises dans les autres marchés européens, il aura pour objectif d’accélérer les projets stratégiques tant au niveau de l'expansion géographique (Portugal et Italie) qu’au niveau du développement de nouveaux produits. Macadam Europe représente aujourd’hui plus de 500 000 véhicules inspectés chaque année et 350 collaborateurs répartis sur 13 pays.