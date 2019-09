Jean-François Debrosse

vice-président rechange automobile

02/09/2019

Parcours professionnel :

Jean-François Debrosse est nommé vice-président de la business unit rechange automobile de NTN-SNR en remplacement d'Eric Malavasi, promu de son côté vice-président industrie OEM et distribution de l'équipementier. Multi diplômé (ESIAE Paris, Université de Nyenrode, Pays-Bas, IMD Business School de Lausanne, Suisse, ESCP Europe…), Jean-François Debrosse a débuté sa carrière en 1995 chez Mahle avant d'évoluer chez Continental (directeur commercial aftermarket France et Benelux), Mecaplast (directeur des ventes aftermarket Europe), MGA Distribution (directeur des ventes France), Honeywell (directeur général aftermarket France) puis CNH Industrial (directeur ventes et marketing EMEA). En 2010, il est nommé président de Primacyl, filiale de Primagaz France. Depuis 2017, il évoluait dans le groupe Colas, en tant que directeur commercial France d'Aximum. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-François Debrosse est rattaché à Alain Chauvin, président-directeur général de NTN-SNR pour la région Europe et Afrique.