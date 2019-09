Marie Laloy

directrice marketing digital

01/09/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 1er septembre 2019, Marie Laloy a rejoint le groupe Ucar en tant que directrice marketing digital. Sa mission première consiste à développer une plateforme digitale qui permettra de porter la nouvelle offre de mobilité d’Ucar Mobility Group autour du partage automobile : la location courte durée, la mise en pension de véhicules de particuliers et la LLD, basées sur les revenus du partage du véhicule. Spécialiste du digital, Marie Laloy possède une expertise sur le sujet acquise dès les premières années de sa carrière professionnelle dans des start-up et de grandes agences digitales puis pendant près de 10 années au sein du groupe PSA. Avant d'intégrer Ucar, Marie Laloy occupait les fonctions de chief Marketing et digital Officer chez PSA Retail.