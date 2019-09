David Perdomo Hollatz

Directeur général

02/09/2019

Parcours professionnel :

David Perdomo Hollatz est le nouveau directeur général Vans de Mercedes-Benz France depuis le 2 septembre 2019. Il succède à Harry Salamon parti à la retraite le 1er avril dernier. Diplômé en gestion des entreprises de la VWA de Stuttgart et titulaire d’un MBA de la Comillas Pontifical University de Madrid, David Perdomo Hollatz, 44 ans, a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Daimler.

De 1998 à 2014, il a occupé différents postes chez Mercedes-Benz España SA dont la direction du marketing puis des ventes Mercedes-Benz Cars. Il intègre le siège de Daimler en 2014 en tant que Senior Manager Marketing & Product Management (Mercedes-Benz Cars) pour l’Europe de l’Est, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie du Sud-Est. Depuis 2015, il supervisait toute l’activité ventes de Mercedes-Benz Cars pour la France, l’Italie, la Suisse, le Benelux, l’Autriche, la Pologne et la République Tchèque.

Titulaire de la double nationalité allemande et espagnole, David Perdomo Hollatz a, dans ses nouvelles fonctions, la responsabilité des activités ventes et marketing, après-vente et réseau pour les utilitaires légers neufs et d’occasion. Il reporte à Steffen Lucas, responsable ventes et marketing de Mercedes-Benz Vans Europe.