Edouard Nousbaum

Directeur après-vente

02/09/2019

Parcours professionnel :

Edouard Nousbaum vient officiellement de prendre les fonctions de directeur après-vente chez Audi et aura ainsi en charge toutes les activités liées aux services et aux pièces et accessoires. Il a débuté sa carrière chez Citroën où il a occupé diverses fonctions au sein du département marketing produit entre 2001 et 2006. Il a ensuite intégré la direction après-vente et a officié dans plusieurs postes au sein des marques Citroën et Peugeot au développement de filiales et d’importateurs en Europe et à l’international.

De 2011 à 2014, toujours pour les marques Peugeot et Citroën, il a rejoint Moscou pour prendre la direction technique et formation après-vente de la zone Russie/Ukraine et CEI. Il a poursuit sa carrière en tant que responsable business développement pièces et service à Coventry, au Royaume-Uni, et ce, jusqu’en mars 2015 avant de revenir en France en tant que responsable métier commerce marketing. Depuis août 2016, il était au service de Kia en tant que directeur pièces et services pour la France.