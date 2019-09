Anton Komyza

Directeur financier

02/09/2019

Parcours professionnel :

Anton Komyza rejoint les équipes de ProovStation. En cours de structuration, la start-up lui confie les rênes de la direction financière. Diplômé d'un Master 2 Banque et Finance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Anton Komyza dispose d'une expertise à la fois stratégique et opérationnelle dans le domaine bancaire et financier. Une maîtrise acquise au cours des six années passées à évoluer au sein de grandes entreprises qui lui ont permis d'appréhender des environnements complexes et exigeants et de développer de fortes compétences en analyse financière/évaluation, en finance d'entreprise et en conseil financier.

Agé de 29 ans, il a débuté sa carrière en 2013 comme analyste financier au sein de HSBC France. Il quittera l'entreprise quatre ans plus tard, alors qu'il est chargé d'affaires entreprises, à la tête d'un portefeuille d'une centaine de clients au chiffre d'affaires compris entre 2 – 50 millions d'euros. Il intègre Accenture en qualité d'analyste financier senior. Il y est chargé de développer des plans d'affaires financiers (revenus, coûts, marges et flux de trésorerie, évaluation des objectifs d'acquisition) et d'analyser les états financiers. Fin d'année de 2018, il est à la tête d'une équipe de 3 analystes pour superviser un contrat de 500 millions de dollars dans le secteur financier (modélisation financière, négociation, plan d'affaires, risques et solutions).

Anton Komyza participe à l'aventure de ProovStation depuis mars 2019. Il est à la tête de la direction de la stratégie financière, de la collecte de fonds et de la cogestion d'autres actions stratégiques. En tant que directeur financier, sa mission est d'accélérer le lancement du portique et de mettre en place un socle financier solide pour épauler le développement de la société.