Thomas Carpentier

directeur commercial

23/09/2019

Parcours professionnel :

Thomas Carpentier rejoint Autobacs au poste de directeur commercial en charge des ventes et du marketing. Il reporte directement à Agnès Darnac, directrice générale de l'enseigne. Âgé de 45 ans, il évolue depuis plus de 20 ans dans le secteur automobile. Entre 1998 et 2010, il a occupé des postes de responsable ventes au comptoir, responsable des ventes, puis directeur de centre chez Norauto avant d'être responsable du pôle Est parisien de Groupauto Mesnil Accessoires. Depuis 2012, il évoluait chez Carglass France en tant que responsable de zone.