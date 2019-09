Jean-Sébastien Durand

directeur stratégie et marketing

23/09/2019

Parcours professionnel :

Jean-Sébastien Durand rejoint le groupe Fraikin en qualité de directeur stratégie et marketing. Détenteur d’un Master en Audit, Comptabilité et Contrôle de gestion et d’un DESCF de la Burgundy School of Business (BSB), ce dernier a débuté sa carrière chez KPMG en 1998, au Luxembourg puis à Paris, avant de rejoindre Leaseplan au poste de directeur financier, dans un contexte de forte restructuration. En 2008, Jean-Sébastien Durand acquiert Service Affaires, transporteur en voiture avec chauffeur. Il prend la tête de l’entreprise et œuvre avec succès à son développement avant de la céder en 2012. Après un passage chez Alphabet France en tant que directeur commercial et marketing, il devient en 2017 directeur général de DriveOne, start-up devenue leader des solutions de mobilité des VTC.