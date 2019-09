Jérôme Conrad

président

26/09/2019

Parcours professionnel :

Jérôme Conrad succède à Dirk Pissens à la présidence de LeasePlan France. Ce diplômé de l’EDHEC Business School, âgé de 45 ans, travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur financier. Il a débuté sa carrière en 1997 chez RCI Bank and Services en tant que contrôleur au sein de la filiale espagnole, avant de poursuivre sa carrière dans la financière du groupe Renault, en France puis en Italie. Entre 2010 et 2013, il a occupé le poste de directeur général de Nissan Finance avant de rejoindre LeasePlan France en tant que directeur financier.