Martin Fischer

membre du conseil d'administration

02/10/2019

Parcours professionnel :

Le conseil de surveillance de ZF Friedrichshafen AG a nommé Martin Fischer comme nouveau membre du conseil d'administration. Agé de 49 ans, il est titulaire d'un doctorat en génie électrique et succèdera à ce poste au début de l'année 2020 au Dr Franz Kleiner qui prendra alors sa retraite. Martin Fischer a étudié l'ingénierie à la Technical University de Darmstadt, où il a obtenu son doctorat dans le domaine de l'ingénierie en génie électrique en 1999. Après un programme graduate chez Siemens Automotive, il a assumé diverses responsabilités, notamment dans les domaines de l'électronique de châssis et des produits wireless chez Siemens VDO Automotive, avant de rejoindre l'équipementier automobile Hella en 2006. Il y a occupé différents postes de direction dans le secteur de l'électronique, d'abord en Allemagne, puis, à partir de 2007, aux Etats-Unis. En 2014, le Dr. Fischer a rejoint les équipes de BorgWarner, l'équipementier américain coté en bourse, où il a occupé le poste de vice-président et directeur général de la division turbocompresseurs pour l'Europe et l'Amérique du Sud. En 2018, il devient président et directeur général de la division mondiale systèmes de transmission du groupe, dont le siège social est situé à Détroit, aux États-Unis.