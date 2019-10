Xavier Peugeot

directeur de la BU véhicules utilitaires

01/10/2019

Parcours professionnel :

Directeur de la stratégie et du produit chez Citroën depuis 2014, Xavier Peugeot change de poste. A compter du 1er octobre 2019, le descendant de la famille Peugeot prend en main la direction de la business unité véhicules utilitaires légers du groupe PSA. Cette entité créée en 2015 a pour objectif de renforcer la présence du groupe sur le marché des véhicules utilitaires en Europe et de développer sa croissance à l’international avec les trois marques Peugeot, Citroën et Opel. Xavier Peugeot aura entre autres la responsabilité d’accélérer la croissance en Europe et le développement international, notamment grâce à une gamme de véhicules étendue et renouvelée. D’ici 2021, l’offre s’enrichira d’un pick-up 1 tonne et l’ensemble de la gamme proposera une offre électrifiée d’ici 2025. Dorénavant rattaché à Yann Vincent, directeur industriel et chaîne logistique, Xavier Peugeot succède dans ses nouvelles fonctions à Philippe Narbeburu. Ce dernier prend la responsabilité des relations commerciales avec les importateurs en Europe.