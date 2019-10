Laurent Tardy

directeur général

01/10/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 1er octobre 2019, la direction générale d’Autover France, filiale du groupe Saint-Gobain dédiée à la distribution sur le marché du vitrage automobile de remplacement des produits Saint-Gobain Sekurit, a été confiée à Laurent Tardy. Ce dernier succède à Patrick Berranger, qui a fait valoir ses droits à la retraite, et reporte à présent à Stephan Garcia-Mignaton, directeur général des activités AGR. Diplômée de l’Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, Laurent Tardy a débuté sa carrière chez Rehau, groupe helvète spécialisé dans la transformation de polymères. Après y avoir évolué pendant huit ans, il rejoint en 2004 le groupe Saint-Gobain. Responsable grand compte pour PSA au sein de Saint-Gobain Sekurit à son arrivée, il devient en 2009 responsable international grand compte en charge du groupe Renault, puis directeur commercial chez Saint-Gobain Sekurit France. Depuis 2012, il était directeur commerce, marketing et projets de cette même entité ainsi que directeur de comptes mondiaux en charge de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.