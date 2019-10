Antoine Gaston-Breton

directeur marketing

01/10/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 1er octobre 2019, Antoine Gaston-Breton occupe la fonction de directeur marketing d'Opel France. Il remplace à ce poste Thierry Gennetay, qui est appelé à poursuivre sa carrière dans le groupe en tant que Brand Manager pour les pays où Opel est distribué par le biais d'importateurs. Entrent dans cette catégorie notamment les pays nordiques (Suède, Norvège ou encore Finlande) ou encore certains pays de l'Est (Bulgarie, Moldavie...). Antoine Gaston-Breton a débuté sa carrière en 1999 dans le groupe PSA en Argentine où il a occupé de nombreuses fonctions de coordinations au siège du groupe et des postes opérationnels marketing et vente à l'international. Après avoir assumé durant trois ans la responsabilité marketing de la région Moyen Orient, Antoine Gaston-Breton occupait la position de directeur marketing Brésil pour les marques Peugeot, Citroën et DS à São Paulo jusqu’à l’été 2019.