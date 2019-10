Yves Maillière

directeur général France

07/10/2019

Parcours professionnel :

Entité chargée des activités aftermarket de Rheinmetall Automotive, MS Motorservice renforce son organigramme avec la nomination d’Yves Maillière au poste de directeur général de sa filiale française. Il aura pour mission de superviser le développement du spécialiste de la distribution de pièces techniques pour le moteur et sa gestion. Après avoir débuté sa carrière en 1988 chez PSA, où il évolue pendant onze ans au sein des services R&D et développement export, Yves Maillière rejoint le groupe Autodistribution en 2000 pour prendre la tête de la direction marketing. Il occupe ensuite diverses fonctions avant d’arriver en 2016 aux commandes de la nouvelle direction des ventes et de l’efficacité commerciale pour les activités VL du groupement. En septembre de la même année, il rallie Automotor France comme directeur du développement et du marketing. Dès l’année suivante, son périmètre s’élargit puisqu’il prend alors en charge les achats avant de se voir confier, en janvier 2018, Yves Maillière la direction commerciale internationale. Depuis janvier dernier, le dirigeant occupait les fonctions de COO (directeur des opérations) de la centrale Amerigo International, dont Automotor France est le principal actionnaire.