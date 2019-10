Claire Bédhet

directrice des opérations

10/10/2019

Parcours professionnel :

Claire Bédhet est nommée directrice des opérations de Carvivo. Cette diplômée de l’université Paris-Dauphine et de l’ESCP-Europe a travaillé par le passé chez Renault, en tant que contrôleur de gestion, puis pendant douze ans chez PSA. Responsable de la satisfaction clients à partir de 2005, elle évolue ensuite sur des postes internationaux en tant que responsable du contrôle de gestion des filiales allemande, italienne, espagnole et britannique puis au niveau du réseau de distribution propre sur le plan mondial. En 2009, elle se voit confier la responsabilité du rapprochement commercial des réseaux de distribution intégrés Peugeot et Citroën, toujours au niveau mondial, avant d'être nommée à la tête du pricing puis de prendre la responsabilité de l'export d'abord sur les marchés suisse, autrichien, britannique et polonais et dans un second temps sur les marchés espagnols et portugais.