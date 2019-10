Jean-Philippe Garambois

directeur après-vente

14/10/2019

Parcours professionnel :

Depuis le départ d'Edouard Nousbaum chez Audi, Kia France n'avait plus de directeur après-vente. Un manque dans l'organigramme comblé depuis le 11 octobre 2019 avec la nomination, avec effet immédiat, de Jean-Philippe Garambois à ce poste. Une promotion interne, lui qui est arrivé chez Kia France en 2007 après avoir débuté sa carrière chez Honda et Nissan. Depuis son entrée chez Kia, Jean-Philippe Garambois a occupé successivement les postes de responsable des ventes flottes et entreprises, chef du service marketing produit, et chef du service planification et administration des ventes dernièrement. Diplômé de l'IEP et de l’Ecole de Management de Lyon, ce quadragénaire devra notamment travailler sur l'amélioration de la satisfaction client ainsi que sur la fidélisation.