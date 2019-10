Julie London

directrice marketing

14/10/2019

Parcours professionnel :

Julie London devient directrice marketing d'Oscaro. Après un cursus en information et communication intelligence économique et internet, elle a débuté sa carrière dans le milieu bancaire, travaillant chez BNP Paribas puis Hello Bank avant de passer 5 ans au PMU en tant que responsable des canaux digitaux et de l'expérience clients. Elle reporte désormais à Jan Lönning, directeur général de la société.