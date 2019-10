Lucas Casasnovas

responsable de la mobilité urbaine

31/10/2019

Parcours professionnel :

Lucas Casasnovas (48 ans) est le nouveau responsable de la mobilité urbaine de Seat. Un domaine qui englobe tous les projets de l’entreprise liés aux nouvelles solutions de mobilité urbaine, dont XMOBA et Respiro. Après avoir travaillé pour Roland Berger Consulting, Lucas Casasnovas a rejoint l’équipe marketing et opérations de Volkswagen en Espagne. Il s’est installé en Allemagne en 2010 lorsqu’il est devenu Global Launch Director au sein de Volkswagen AG, avant de d’être nommé directeur Europe du marketing produit sur le segment des compactes, au niveau mondial, en 2015. Depuis août 2016, il occupait le poste de directeur mondial du marketing produit de Seat. Il reporte désormais à Wayne Griffiths, vice-président des ventes et du marketing de Seat ainsi que PDG de Cupra.