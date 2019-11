Patrick Popp

vice-président exécutif de Faurecia Iinteriors

02/01/2020

Parcours professionnel :

Patrick Popp, ancien directeur général des divisions Systèmes de transmission et électronique de Brose, vient d'être nommé vice-président exécutif de Faurecia Interiors. Il prendra ses fonctions dès le 2 janvier 2020 et succèdera à ce poste à Jean-Michel Renaudie.

Patrick Popp a commencé sa carrière en 1996 chez BMW en tant que directeur du Bureau technologique du constructeur aux Etats-Unis. En 2000, il cofonde et dirige ATC2k une société de capital-risque à Munich. De 2003 à 2011, il exerce chez General Motors, diverses fonctions (directeur international des systèmes avancés d'aide à la conduite, directeur ingénierie des systèmes électriques, électroniques et logiciels en Asie puis directeur général de l'Asie Centrale)

De 2011 à 2016, il rejoint TE Connectivity comme directeur de la technologie pour l'activité automobile puis en qualité de vice-président et directeur solutions de mobilité électriques et hybrides et enfin en tant que directeur de la technologie pour le segment Transport.

"Patrick Popp contribuera à renforcer la position de Faurecia sur l'ensemble des modules de l'intérieur et à développer des solutions innovantes pour le Cockpit du Futur", déclare Patrick Koller, directeur général de Faurecia dans un communiqué.