Patricia Caulfuty

directrice des achats

29/11/2019

Parcours professionnel :

Patricia Caulfuty, 52 ans, est nommée directrice des achats au sein d’Arval France. Elle occupait le poste de directrice des ventes internationales du loueur longue durée depuis 2018. Avant cela, elle fut notamment directrice commerciale puis directrice générale de GE Capital Fleet Services France, entre 2012 et 2015. Dans le cadre de ses fonctions, elle participa au processus de rachat de GE Fleet Services par Arval en novembre 2015. En 2016, elle intégra les effectifs de la filiale de BNP Paribas en tant que directrice commerciale et marketing adjointe. Dans ses nouvelles fonctions, Patricia Caulfuty succède à Philippe Boyer, maintenant chargé de mission direction générale au sein d’Arval France, et rapporte à Eric Béranger, directeur financier d’Arval France.