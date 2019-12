Clotilde Journé

responsable du département presse et évènements

09/12/2019

Parcours professionnel :

Clotilde Journé est promu responsable du département presse et évènements de Mazda France. Rattachée à David Barrière, directeur communication & digital, elle aura désormais la responsabilité des lancements presse nationaux et internationaux, des conventions réseau et plus globalement des événements autour de la marque avec, en 2020, le centenaire de Mazda. Clotilde Journé est entrée chez Mazda Automobiles France en 2012 en tant que chargée de communication avant de rejoindre le département relations extérieures, en 2015, en qualité d’attachée de presse. Au préalable, elle avait occupé ces mêmes fonctions en agence avant de choisir le secteur automobile et de rejoindre Cadillac & Corvette France, au département marketing & communication. Clotilde Journé a aussi exercé le métier de journaliste pendant plusieurs années.