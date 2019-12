Lilian Birocheau

Vice-président licences et intégration

16/12/2019

Parcours professionnel :

Le constructeur de véhicules autonomes lyonnais, Navya, a nommé Lilian Birocheau au poste de vice-président en charge des licences et de l'intégration.





Agé de 36 ans, Lilian Birocheau est diplômé de Supélec et titulaire d'une maîtrise en génie aérospatial de l'École Polytechnique (Montréal). Son parcours professionnel l'a amené à travailler successivement au sein d'Airbus (2006-2008), de The Boston Consulting Group (2008-2012), puis du groupe EDF (2012-2018). Il occupait en 2019 des fonctions commerciales dans le secteur de la "Smart City".