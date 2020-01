Stella Morabito

Directice générale

01/04/2019

Parcours professionnel :

Stella Morabito a officialisé son statut de directrice générale de l’AFNUM, l’association française des industriels du numérique. Connue depuis décembre 2010 pour son rôle de secrétaire générale de la Ficime, elle se chargeait jusqu’alors de la représentation de quatre associations, dont le SECIMAVI, le groupe de défense des intérêts des importateurs de producits électroniques grand public.

Diplômée de HEC et de l’Ecole Centrale Paris, entre autres, elle est spécialisée dans l’économie numérique et le marketing. Un élément qui va s’avérer de grande importance pour diriger l’AFNUM, cette association qui fait partie de la Fieec (Fédération des ondustries électriques, électroniques et de communication) et qui porte la voix d’un secteur employant environ 80 000 personnes en France pour un chiffre d’affaires avoisinant les 15 milliards d’euros.

Parmi les membres de l'AFNUM se trouvent notamment Continental, mais aussi Sony, Panasonic, Toshiba et LG dont les investissements, certes amoindris, subsistent toujours dans l'après-vente automobile.