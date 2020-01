Thomas Léonard

directeur commercial et marketing

01/01/2020

Parcours professionnel :

Thomas Léonard est nommé directeur commercial de Mazda France en plus du marketing dont il a la charge depuis 2018. Rattaché à Philippe Geffroy, il est désormais en charge de la stratégie commerciale et produit ainsi que de l’animation du réseau. Titulaire d’un Master Sup de Co Montpellier, il est entré au sein de la filiale française du constructeur japonais en 2006 après avoir débuté sa carrière chez Peugeot. Il a successivement occupé les fonctions de responsable planification et approvisionnements (2006-2009), de zone manager (2009-2012), de chef des ventes France (2012-2018) et donc directeur commercial.