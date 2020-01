Laurent Carémantrant

directeur des ventes et du développement réseau

01/01/2020

Parcours professionnel :

Laurent Carémantrant se voit confier la direction des ventes et du développement réseau de Porsche France en remplacement de Cyrille van Belleghemqui, après 8 années au sein de Porsche France, a été promu directeur de Porsche Distribution. Laurent Carémantrant évolue dans le groupe Volkswagen depuis dix-huit ans et y assuré plusieurs missions pour les marques VW, Audi et dernièrement Seat, en tant que directeur des ventes France depuis 2016.