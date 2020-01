Xavier Chéreau

président

01/01/2020

Parcours professionnel :

Xavier Chéreau est le nouveau patron d'Opel. Vice-président en charge des ressources humaines du groupe PSA depuis 2015, il succède à Carlos Tavares qui avait pris la tête de la firme de Rüsselsheim suite à son rachat par le constructeur tricolore en 2017. Diplômé d'un troisième cycle RH de l'IEP Paris, Xavier Chéreau est entré chez PSA en 1994. Après s'être vu confier les ressources humaines et les relations sociales des sites de Poissy et Trémery, il a porté, entre 2003 et 2006, les politiques diversité et égalité femmes-hommes ainsi que l'accord cadre mondial RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprise). Il travaillera désormais main dans la main avec Michael Lohscheller, directeur général d'Opel, promu en juillet dernier au directoire de PSA.