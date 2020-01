Bastien Schupp

directeur marketing et communication

09/01/2020

Parcours professionnel :

Bastien Schupp (48 ans) est nommé directeur marketing et communication de DS Automobiles. Rattaché à Yves Bonnefont, directeur général de la marque, il succède à ce poste à Arnaud Ribault, promu de son côté à la tête des ventes et du marketing de la direction Amérique Latine du groupe PSA. Diplômé de l'EAP-ESCP, Bastien Schupp a occupé plusieurs fonctions au marketing d'Audi AG et d'Audi France, avant de rejoindre Nissan Europe en qualité de directeur marketing communication. Après avoir mis en place la direction marketing d’Infiniti Europe Moyen-Orient Afrique, il a ensuite pris la tête de Nissan Autriche. Depuis 2016, il évoluait au sein de la direction du groupe Renault et y a occupé successivement des postes de vice-président en charge du marketing et de la communication, de la stratégie des marques et enfin de la relation client.