Carlos Lahoz

directeur marketing

09/01/2020

Parcours professionnel :

Carlos Lahoz est le nouveau directeur marketing de Kia Motors Europe en remplacement de Artur Martins qui rejoint le siège du groupe à Séoul (Corée du Sud). Diplômé en économie de l'université de Saragosse et titulaire d'un Executive MBA de l'IE Business School de Madrid, Carlos Lahoz évolue depuis plus de vingt dans le secteur automobile. Par le passé, il a notamment été directeur de la planification commerciale de Kia Motors Iberia, avant de diriger la production européenne de la marque et de superviser, à ce titre, la planification des opérations de l'usine de Zilina, en Slovaquie. Il a également dirigé pendant cinq ans la planification stratégique et les opérations de Kia Motors Europe. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Carlos Lahoz supervisera les programmes marketing et communication de la marque, sera chargé du marketing digital de Kia, de la planification du marketing de la marque et stratégique, des relations presse, des médias sociaux, et de l’expérience de marque pour la région Europe.