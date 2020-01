Karine Bonnet

directrice générale

01/01/2020

Parcours professionnel :

Karine Bonnet est promue directrice générale de Dekra Automotive et conserve en parallèle ses fonctions de président du réseau en France. Karine Bonnet a rejoint Dekra Automotive en 2012 en tant que directrice marketing, commerce et communication. Deux ans plus tard, elle assure également la direction du réseau qui compte aujourd’hui plus de 1 700 centres (VL et PL) sous enseignes Dekra, Norisko et Autocontrol. Nommée en 2016 directrice générale adjointe réseau, marketing et ventes, Karine élargit son périmètre à Dekra Automotive La Réunion (19 centres en propre). Fin 2017, elle est promue au poste de présidente du réseau, tout en conservant ses précédentes fonctions. Depuis 2018, elle s’était aussi vue confier le développement de l’activité du Code de la Route pour le groupe, un pas vers la diversification des activités des centres de contrôle technique.