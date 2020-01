Stéphane Haug

directeur général

01/01/2020

Parcours professionnel :

Stéphane Haug succède à Hervé Dabin à la direction générale du réseau Vulco France (250 centres). Ce dernier occupait ce poste depuis douze ans et prend désormais la tête de la direction commerciale des grands-comptes pan-européens de Goodyear Europe. Directeur de la franchise de la société Homebox depuis cinq ans, Stéphane Haug connait bien le milieu du pneumatique. Ce diplômé de l'ESG et de l'université de Sidney a en effet débuté sa carrière en 1994 chez Michelin, en Afrique du Sud. Suivra une expérience de trois ans chez Shell, toujours dans ce même pays, avant un retour en France. De 1999 à 2010, Stéphane Haug évolue ainsi dans les rangs de Norauto France, assumant tour à tour des fonctions de directeur de zone, directeur adjoint du réseau et directeur du développement. Après un passage chez Thomas Cook (directeur franchise et enseigne), il intègre en 2012 le groupe Bridgestone et se voit confier la direction du réseau de succursales de Speedy France. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reporte à Jacek Pryczek, directeur général EMEA de GDRP (Goodyear Dunlop Retail Partner).