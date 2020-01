Bruno Comyn

directeur des ventes

01/01/2020

Parcours professionnel :

Bruno Comyn (52 ans) est nommé directeur des ventes de Volkswagen Véhicules Utilitaires en remplacement de Julien Bessière, quant à lui promu à la tête des ventes de la marque VW. Diplômé de Burgundy School of Business (ex-ESC Dijon), Bruno Comyn a débuté dans l'automobile en 1991, chez Renault, au poste de responsable études réseaux et stratégie à la direction commerciale de la marque française. Dès 1992, il rejoint le groupe Volkswagen France en tant que chef de district pour les marques Volkswagen et Audi, puis en qualité de chef de produit Volkswagen, et devient, en 2001, responsable relations presse et publiques de la marque Volkswagen en France. En 2005, il est nommé directeur marketing de Seat France avant de devenir, en 2010, directeur des ventes de la marque espagnole. Depuis 2015, Bruno Comyn gérait la direction des ventes aux entreprises réseaux pour les cinq marques du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera directement à Kerim Bournonville, le directeur de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires.