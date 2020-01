Eric Wepierre

président

01/02/2020

Parcours professionnel :

Eric Wepierre est promu à la tête de Mitsubishi Europe. A compter du 1er février 2020, le dirigeant succédera à Bernard Loire qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Eric Wepierre(51 ans) est diplômé de l’école de commerce Weller International (WIBS) de Lille. Il a débuté sa carrière chez Opel France en 1990 et y a occupé, jusqu’en 1999, différents postes dans le domaines des ventes et du développement réseau. En 2000, il s’engage dans l’activité internet et CRM chez GM Europe avant d'être nommé trois ans plus tard directeur internet et marketing de Chevrolet Europe. PDG de Chevrolet France entre 2006 et 2010, il est ainsi promu directeur du marketing et de la marque au niveau européen. Entre 2013 et 2019, il était à la tête de GM France et a contribué, à ce titre, à l'intégration de la marque Opel au sein du groupe PSA.