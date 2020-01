Olivier Campanello

directeur des opérations

21/01/2020

Parcours professionnel :

Olivier Campanello est nommé directeur des opérations de Leaseplan France. Il supervisera à ce titre les activités après-vente et achats et reportera à Jérôme Conrad, président de la société. Olivier Campanello bénéficie d’un ancrage profond dans le monde automobile, développé en finance, aux opérations et aux ventes. Il a ainsi passé les 12 dernières années avec MSX International en qualité de directeur général pour la France, le Benelux et l’Europe de l’Est, avant d’évoluer au poste de Global VP Controller, Post-Merger Integrations & Business Excellence.