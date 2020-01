Réjane Beroul

Directrice

20/01/2020

Parcours professionnel :

Réjane Beroul a été nommée à la direction de la plateforme de distribution pièces de rechange du groupe Gemy "GEMY PR". Elle occupait précédemment et depuis 2006 le poste de directrice opérationnelle de trois sites logistiques de distribution de pièces détachées VL et PL chez Alliance Automotive Groupe.

"C'est avec grand plaisir que je rejoins l'équipe de Gemy Pièces de Rechange qui n'a de cesse de se développer en s'appuyant sur les compétences de toutes ses équipes. Je compte y apporter mon expérience de l'aftermarket, de la logistique et du management d'équipes qui sont pour moi au cœur de toutes les plus belles réussites", a-t-elle déclaré.

Diplômée de l’ESCE et d’une spécialisation en logistique et négociation internationales, Réjane Beroul a débuté sa carrière en 1994 dans le négoce international de pièces détachées automobiles chez Automotor France en tant qu’assistante export sur le Proche et Moyen Orient et l’Amérique latine. Puis, successivement, gestionnaire de stock et sourcing, ainsi que responsable du service ADV. Dès 2002, elle devient coordinatrice de projets logistiques, Key user SAP puis responsable logistique pour pour Thales Microélectronics.