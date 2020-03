Michel Maggi

président

01/03/2020

Parcours professionnel :

Michel Maggi a été élu le 10 février 2020 à la présidence du Groupement national des concessionnaires Opel (GNCO). Il succède à Marc Bruschet qui demeure toutefois membre du bureau national. Michel Maggi dirige aujourd'hui un groupe de neuf concessions, dont six affichent le panneau au blitz, deux distribuent la marque Suzuki et une dernière la marque Hyundai. Détenteur à 100 % du capital de sa société depuis 2011, le dirigeant affiche un volume global annuel de 1 500 VN et 1 600 VO à particulier. L'ensemble emploie 126 collaborateurs.