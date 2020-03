Stéphanie Thumerelle

01/03/2020

Suite au départ de Stéphanie Thumerelle, auparavant responsable relations extérieures, communication corporate et hydrogène, qui évoluait chez Toyota France depuis quatre ans, Coralie Pinault a été promue à la tête des relations presse corporate. Une responsabilité qui vient s'ajouter à ses précédentes missions de responsable communication réseaux sociaux corporate et communication RSE ainsi que responsable des activités en liens avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Titulaire d'un Master en gestion des activités touristiques et hôtelières, Coralie Pinault a débuté sa carrière au sein du groupe The Ascott Limited avant d'évoluer dans les rangs de Disneyland Paris.