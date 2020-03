Laurent Proust

président

01/03/2020

Parcours professionnel :

Ça bouge à la tête du réseau de centres autos du groupe Continental. En poste depuis deux ans, Jean-Marc Assael cède les rênes de BestDrive France à Laurent Proust. Ce dernier, nommé président de l'enseigne, est une figure bien connue du secteur automobile. Ce diplômé de la NEOMA Business School de Rouen a débuté sa carrière chez Virgin Megastore avant d'assumer, entre 2000 et 2010, la présidence d'Autobacs France. Suite à cette expérience, il rejoint le groupe Bridgestone en tant que président de First Stop pour la France et le Benelux. En 2017, il est nommé directeur général du groupe Fraikin avant de rejoindre Euromaster, en juin 2019, en tant que responsable de la performance. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il accompagnera un réseau qui vient de fêter ses cinq ans et qui rassemble à ce jour 220 centres dans l'Hexagone.