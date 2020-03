Cyril Châtelet

directeur commercial et marketing

01/03/2020

Parcours professionnel :

Depuis le 18 février 2020, Cyril Châtelet est le nouveau directeur commercial et marketing de LeasePlan France et reporte à Jérôme Conrad, président de l'entreprise. Âgé de 44 ans, Cyril Châtelet a auparavant évolué chez Mazda, de 1997 à 2007, successivement aux postes de responsable distribution, planification et coordination des ventes puis de responsable des ventes France. Il a ensuite rejoint Nissan West Europe, de 2008 à 2015, où il a notamment occupé les postes de directeur des ventes sociétés puis de directeur des ventes pour la France et le Benelux. Après quoi, il a poursuivi sa carrière chez Volvo Car France en qualité de directeur commercial, de 2015 à 2019, puis chez Volkswagen au poste de directeur des ventes.