Philippe Canetti

président

04/03/2020

Parcours professionnel :

Les représentants des constructeurs de véhicules industriels de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (Csiam) ont décidé de porter une seule candidature au poste de président de leur branche VI, celle de Philippe Canetti (49 ans), directeur général de DAF France. Ce dernier a été élu à l’unanimité par le conseil d’administration de l’organisation professionnelle réuni le 27 février 2020 à Paris. Philippe Canetti succède ainsi à Jean-Marc Diss, qui a pris le 1er décembre 2019 la direction des ventes Europe de Mercedes-Benz Trucks. Diplômé de l’ESC Compiègne et titulaire de l’Executive MBA d’HEC, Philippe Canetti a réalisé toute sa carrière dans l’industrie automobile (GM, Kia et Piaggio). En 2008, il rejoint DAF Trucks France en qualité de directeur des ventes puis est nommé directeur général en 2011. Précisons que Thierry Archambault continuera à exercer les fonctions de président-délégué. Rappelons que Philippe Geffroy, président de Mazda France, demeure président de la Csiam, que Jean-Luc Mars, directeur général de Triumph France, continue d’assurer la présidence de la branche deux-trois roues à moteur et Luc Malnoury, directeur après-vente de Suzuki France, la responsabilité de Trésorier.