Guillaume de Sazilly

directeur

06/03/2020

Parcours professionnel :

Guillaume de Sazilly, 39 ans, est le nouveau directeur du département Mini France. Après avoir démarré sa carrière en 2004 au sein de la filiale française, d’abord au sein du service marketing de BMW Motorrad puis en tant que chef de district, il en était parti en 2009 pour rejoindre la société de production audiovisuelle Connaissance du Monde avant de s’envoler pour les Etats-Unis où il avait intégré la société française de décoration intérieure l’Eclat de Verre. De retour en France en 2013, il avait pris la responsabilité des produits financiers Mini chez BMW Finance, puis successivement occupé les fonctions de directeur marketing de BMW Motorrad et de responsable du franchising et de l’expérience client BMW et Mini. Il reporte dans ses nouvelles responsabilités à Vincent Salimon, le président du directoire de BMW Group France. Le prédécesseur de Guillaume de Sazilly, Pierre Jalady (46 ans), est quant à lui promu à la tête de la marque Mini au niveau européen. Il rejoint ainsi le siège de BMW Groupe à Munich, en Allemagne.