Mike Colleran

président

01/04/2020

Parcours professionnel :

Mike Colleran est le nouveau président monde d'Infiniti, à compter du 1er avril 2020. Il succède et reporte à Christian Vandenhende, directeur général de Nissan, directeur de la qualité et directeur général adjoint de la performance et de l'après-vente, qui occupait ce poste par intérim depuis le départ de Christian Meunier en mai 2019. Ancien Marines, Mike Colleran a débuté sa carrière dans l'automobile en 2004 chez Saab, en qualité de directeur des ventes pour l'Amérique du Nord. Quatre ans plus tard, il occupe le même poste mais cette fois-ci pour le compte de Cadillac. Au bout d'un an, il revient chez Saab et est nommé directeur des opérations avant de rejoindre Nissan, en 2011, en tant que vice-président des ventes au Canada. En 2015, il est promu vice-président de la région Nord-Est de Nissan en Amérique du Nord puis vice-président d’Infiniti de la région Amériques (2018) et enfin vice-président de la division marketing et ventes d'Infiniti (2019).