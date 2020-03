Sandrine Blec-Recoquillay

directrice des ressources humaines et de la communication

01/04/2020

Parcours professionnel :

Sandrine Blec-Recoquillay est nommée directrice des ressources humaines et de la communication de RCI Bank and Services. Elle entre du même coup au comité exécutif de la société et est désormais rattachée à João Leandro, directeur général. Âgée de 46 ans, Sandrine Blec-Recoquillay est diplômée d’un DESS dynamique humaine et développement des organisations de l’Université d’Evry. Elle démarre sa carrière, en 1998, en ressources humaines au sein d’Airbus (ex-EADS) puis intègre en 2000 la gestion des ressources humaines de Renault Retail Group. En 2006, Sandrine Blec-Recoquillay rejoint la directioniIngénierie architecture et montage du groupe Renault en tant que généraliste ressources humaines. Quatre ans plus tard, elle prend en charge l’emploi et la gestion individuelle de l’usine de Flins. En 2013, elle est nommée global manager RH des directions Alliance supply chain, stratégie et performance industrielle avant de devenir, en 2017, directrice des ressources humaines pour les directions finance, qualité et fonctions support.