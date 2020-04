Ho-Sung Song

président

01/04/2020

Parcours professionnel :

Ho-Sung Song est le nouveau président de Kia Motors Corporation. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il assurera l’avancement du « Plan S », la stratégie à moyen et long termes du constructeur visant à asseoir progressivement sa position de leadership sur le marché automobile de demain. Dernièrement responsable des opérations mondiales, Ho-Sung Song a occupé avec succès diverses fonctions à responsabilité, et notamment celles de président de Kia Motors Europe et de responsable du groupe de planification des exportations de Kia Motors Corporation. Il a également été président de Kia Motors France entre 2007 et 2009.