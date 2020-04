Maxime Nathan

directeur commercial

01/04/2020

Parcours professionnel :

Maxime Nathan est le nouveau directeur commercial du constructeur coréen dans l'Hexagone. Il reporte directement à Wang Chul Shin, président, et Lionel French Keogh, directeur général. Diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion, Maxime Nathan a débuté sa carrière chez Fiat France, en tant qu'assistant conseil de gestion puis coordinateur développement réseau, avant de rejoindre Toyota France en 2000. Depuis vingt ans, il a occupé successivement les fonctions de conseiller de gestion, chef de région VN et responsable administration des ventes pour la marque Toyota. En 2005, il se voit confier la responsabilité des ventes et du réseau de la marque Lexus avant d’occuper le rôle de chef du département ventes de Toyota pour la région Paris/Nord/Est/Centre Est, puis chef du développement réseau et administration de ventes. Depuis le 1er Octobre 2019, il assurait la direction de la nouvelle société Toyota Fleet Mobility France.