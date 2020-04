Olivier Grégoire

directeur du groupe en Chine

01/04/2020

Parcours professionnel :

Directeur des opérations de PSA en Asie de 2010 à 2016 et de la Chine entre 2014 et 2016, Olivier Grégoire, aujourd'hui secrétaire général et de gestion de l'activité Services et Pièces, reprend la direction de PSA en Chine. En plus de ses fonctions actuelles. Il remplacera, au 1er avril 2020, Carlos Gomes en poste depuis deux ans qui a choisi de quitter le groupe tricolore.