Jochen Paesen

vice-président en charge du design intérieur

01/04/2020

Parcours professionnel :

Jochen Paesen est nommé vice-président de Kia Motors Corporation en charge du design intérieur. Basé au centre de design de Namyang, en Corée du Sud, il reporte à Karim Habib, senior vice-président de la marque et responsable du centre de design. Jochen Paesen a passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe BMW, et a été à l’origine du concept car BMW Vision Efficient Dynamics en 2009 et du roadster BMW i8. Il a également travaillé aux côtés de Karim Habib dans le cadre de plusieurs projets de design au début de sa carrière. Il était dernièrement directeur du design intérieur senior chez Nio.