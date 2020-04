Won-Jeong Jeong

président

03/04/2020

Parcours professionnel :

Won-Jeong Jeong est nommé président de Kia Motors Europe. Gage à lui de mener à bien le lancement de la nouvelle identité de la marque sur le Vieux Continent pour en faire à terme un leader en puissance de l'électrique. Won-Jeong Jeong a débuté sa carrière au sein de Hyundai Motor Group, en 1992, puis a occupé le poste de président de Kia Motors Russie et, plus récemment, celui de vice-président du groupe en charge de la planification des activités internationales. Il a également largement contribué à la croissance des ventes européennes de Kia ces dernières années, dans le cadre de ses différents postes au sein de Kia Motors UK et de Kia Motors Europe.