Matthew Weaver

vice-président

01/04/2020

Parcours professionnel :

Depuis le 1er avril 2020, Matthew Weaver (46 ans) assure la vice-présidence de Nissan Design Europe (NDE), l’un des quatre studios régionaux de design du constructeur nippon avec San Diego (Etats-Unis), Shanghai (Chine) et Sao Paulo (Brésil). Basé à Londres, il est le premier européen à assumer cette responsabilité et succède à Mamoru Aoki, qui a fait valoir ses droits à la retraite après avoir passé 39 ans dans les rangs de Nissan. Diplômé de l'Université de Coventry en design des véhicules et du Royal College of Art, Matthew Weaver a débuté sa carrière en 1998 chez Ford, en tant que designer, avant d'occuper un poste similaire chez Volkswagen. En 2001, il intègre Nissan Motor Corporation, à Tokyo. En près de deux décennies dans le groupe, il a notamment contribué au design qui a contribué au succès de deux générations du Qashquai et de celles du Juke. En 2014, le Gallois revient en Europe et devient directeur du design d'Infinity, à Londres. Il travaille sur plusieurs à façonner plusieurs modèles de la marque haut de gamme avant de voir son rôle évoluer, en 2018, avec également la direction du design de Nissan Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a la charge d’assurer le développement, à chaque étape, du design intérieur et extérieur de tous les modèles Nissan confiés au studio européen.